中证金融原董事长呼吁加强对国际资本流入的管理

中国证券金融股份有限公司原董事长聂庆平呼吁加强资本市场开放过程对国际资本流入的管理。

据上海证券报报道，他在前天（13日）出席国际金融论坛（IFF）在广州举办的一个活动时说，尽管中国资本市场上外资现有投资所占市场份额相对较小，但从绝对规模来看已经具有了一定市场影响力，并且其潜在的投资规模不容忽视，因此要防范国际资本流动带来的系统性风险。

他建议，可以通过实施统一账户管理和监测、透明的外资事前申报制度，加强外资投资内地账户的统计和金融监督，实施投资比例控制和资本流动管控等方式，来加强对外资的监督。

聂庆平认为，建立有活力有韧性的中国资本市场，是防范系统性金融风险的重要应对措施，注册制改革是资本市场活力与韧性的制度基础。

他认为，在注册制改革过程中，需要在股票发行市场化、信息披露制度法制化和公司治理制度规范化等进行更深刻的改革，才能充分发挥资源配置的作用。

另外，聂庆平从价值投资的角度，对中国资本市场的发展进行了展望。他说，中国经济正处在新兴市场向成熟市场转轨的关键时期，面临GDP增速放缓、资产价格上涨和货币贬值等情况。在这一过程中，机构投资者能够坚持价值投资理念，形成稳定的价值投资机制，是避免金融市场风险的重要因素。

