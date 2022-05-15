上海疫情放缓 各类方舱医院逐步休舱

中国上海市冠病疫情持续放缓，连续几天新增病例呈下降趋势，官方宣布各类方舱医院逐步进入休舱阶段。

据央视新闻报道，上海市卫生健康委今天（15日）通报，上海昨天新增本土确诊病例166起和1203名无症状感染者，其中111起本土确诊病例为既往无症状感染者转归，55起确诊病例和1203名无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入病例两起和两名无症状感染者，均在闭环管控中发现。另外，通报有三人染疫离世。

上海市卫健委副主任赵丹丹在新闻发布会上说，上海疫情防控形势持续稳中向好，新增阳性感染者呈现下降趋势，但有的老旧小区等重点区域仍存在一定的疫情反弹风险。因此，仍须对人员流动进行严格规范管理，加强对环境的日常消毒，尤其对楼梯间、公共厨房、公共卫生间、垃圾厢房等重点区域加强环境清洁和预防性消毒。

截至5月13日，上海市区两级方舱医院的在院人数已经下降到5万人左右，只有最高峰在院人数的20%。

据上海市疫情防控工作转运专班负责人丁波介绍，上海市级方舱层面，已经有五家方舱实现了休舱，占市级方舱数量的一半。下一步根据上海疫情发展情况，分为“逐步休舱”和“常态化保留”两种类型进行调整。在上海区级层面，68家区级临时中转平台已经实现全部关停。

另外，目前金山区各行各业的复工复产工作正有序推进。截至5月13日，金山区规模以上工业企业复产率74.4%；金山区在上海市率先开放了银行网点营业，后续还将有八家银行网点恢复营业。

另据“上海地铁shmetro”微博今天消息，5月15日，上海轨道交通所有线路车站均停止运营，复运日期尚未确定。上海地铁正积极准备逐步恢复运营的各项工作，一旦确定将第一时间对外公布。