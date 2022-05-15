上海明起分阶段推进复商复市

随着上海疫情逐渐放缓，上海官方今天（15日）宣布从明天起分阶段推进复商复市，农贸市场逐步有序恢复。

据澎湃新闻报道，上海市副市长陈通今早在冠病疫情防控工作新闻发布会上说，为做好群众基本生活保障和生活物资供应，接下来上海官方将按照“有序放开、有限流动、有效管控、分类管理”原则，从5月16日起分阶段推进复商复市。

据他表示，购物中心、百货商场、超市卖场、便利店、药店等商业网点逐步有序恢复线下营业，划定进出通道，做好人员限流，并推行“线上订、线下送”和“线下到店消费”服务。

农贸市场也将逐步有序恢复。批发市场开展无接触交易，暂停零售业务，合理控制在场人数和入场采购人数，严格落实来场车辆和司乘人员防疫措施。菜市场开展集中采购，有序恢复线下营业，合理控制开摊率和客流量。

上海也将允许餐饮、理发和洗染服务逐步有序恢复。餐饮服务实行线上、线下外卖。理发、洗染服务实行错峰限流。

据上海市疫情防控工作转运专班负责人丁波表示，上海各类方舱医院逐步进入休舱阶段，分为“逐步休舱”和“常态化保留”两种类型进行调整。

另据“上海地铁shmetro”微博今天消息，5月15日，上海轨道交通所有线路车站均停止运营，复运日期尚未确定。上海地铁正积极准备逐步恢复运营的各项工作，一旦确定将第一时间对外公布。