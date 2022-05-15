江苏女职工生二孩三孩 企业可享六个月社保补贴

江苏省明确规定，女职工生育二孩、三孩的，为她们在产假期间缴纳社会保险费的企业可以享受六个月社会保险补贴。

据扬子晚报报道，江苏省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省卫生健康委、省医疗保障局、省政务办下发《关于产假期间企业社会保险补贴有关事项的通知》，明确女职工生育二孩产假期间，按照企业为其实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险费的50%给予补贴（不含个人应缴纳的部分，下同）。三孩按照80%给予补贴。

补贴月份从生育二孩或三孩第一天所在月份起算，共补贴六个月。按单位参保的个体工商户、民办非企业单位、社会团体等其他参保单位（不含机关事业单位）参照执行。补贴具体时间从2022年2月10日后（含2月10日）女职工生育二孩、三孩算起。企业同一时间段内同时符合享受单位吸纳就业困难人员社会保险补贴、小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴和产假期间企业社会保险补贴的，或女职工同时生育二孩三孩的，按就高原则享受补贴，不重复享受。

通知称，产假期间企业社会保险补贴政策是落实女职工假期用工成本分担机制的重要举措，各地要充分认识这项工作的重要性和紧迫性，以人为本、高度重视，精心实施，对组织领导、工作进度、资金保障等作出周密安排，确保政策尽快落实落地。

江苏省去年的人口自然增长率为-1.12‰，是1949年以来首次出现负增长。