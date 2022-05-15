上海商务委：主动争取外企理解支持推动恢复经营

上海市商务委主任顾军说，商务委将主动争取在沪外资企业的理解支持，稳定外企发展预期，有序推动恢复正常经营。

据澎湃新闻报道，上海今天（15日）举行疫情防控工作新闻发布会，回答媒体关于如何推动上海外资外贸企业复工复产问题时，顾军介绍，为进一步做好外贸外资企业的复工复产工作，市商务委制定了《重点外贸企业复工复产工作指引（试行）》，先后发布了两批复工复产重点外贸企业“白名单”。

顾军说，上海商务委将围绕“人能出、车能动、货能转”做好制度设计和企业服务。一是推动企业落实疫情防控要求，努力实现人员返岗。二是完善车辆管理机制，努力保障复工复产车辆流动需求。三是聚焦难点、堵点问题，努力打通货运物流各环节。四是畅通沟通渠道，积极回应外资企业的关切。

对于畅通沟通渠道的具体措施，顾军说，商务委与驻沪领事机构、外国商协会等建立定期对话机制，加强政策解读和信息沟通，主动争取理解支持，稳定在沪外资企业发展预期。组织多场外资企业线上座谈会，会同相关部门在线上为企业提供问题解决路径，并跟踪落实问题解决情况，形成工作闭环。

顾军说，下一步，商务委将根据疫情防控形势，动态调整有关外贸外资企业复工复产工作方案，有序推动外资外贸企业恢复正常经营。

