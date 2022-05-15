赖清德：滚动调整防疫策略推进生活正常化

台湾冠病疫情持续延烧，副总统赖清德今天（15日）说，中央流行疫情指挥中心将根据疫情发展滚动调整防疫策略，在“重症求清零、轻症有管控”目标下，让台湾迈向正常生活。

据台湾总统府今天发布的新闻稿，赖清德今天早上透过录影为“台湾医学会2022年春季学术演讲会”致辞。

他在演讲中肯定医疗人员在疫情期间坚守岗位，配合政府防疫政策，全力守护台湾民众身体健康，让台湾渡过一波又一波的疫情。

赖清德称，这波疫情又急又快，疫情指挥中心每天都根据最新的疫情发展情势，滚动调整防疫策略，希望将各方资源的整合运用，调整至最佳模式，并在“重症求清零、轻症有管控”的目标下，让台湾可以在迈向正常生活的最后一里路，走得平顺，将疫情对民众健康的危害降到最低。

另外，赖清德说，在后疫情时代，由于生活模式改变、产业链重组，加上人工智慧（AI）、物联网（IoT）、区块链、工业4.0等新兴产业及数位科技应用日新月异，过往的医疗服务活动与市场产业模式也出现新的情势与变化，这些虽然对既有的医疗模式带来挑战，但也带来许多新的机会。

他指出，医学会因应最新趋势变化，在今年春季的学术演讲会中，分别安排冠病疫情专题、疫情下高龄全人医疗的进展、远距医疗、癌症医学、以及因此衍生的医学伦理挑战等专题讨论。

赖清德还表示，期待借由台湾医学会学术演讲会平台，让台湾医界领袖们经验分享与交流，让参与代表都能在重要医疗议题上有丰硕的收获，并进一步促进台湾的医疗卫生政策与技术能够往前迈进，使民众都能享有更优质的医疗照护与保健服务。