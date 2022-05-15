西安3岁男孩掉入下水道被冲走 至今未寻获

中国西安市未央区附近的惠西村，一名三岁男孩掉入下水道被冲走，搜救至今仍下落不明。

据华商报报道，这起罕见意外发生于5月12日晚上9时许。外来人员杨某携家人到惠西村访亲返回时，其三岁儿子不慎掉进地下排污管道。

孩子的父亲杨先生告诉记者，目前孩子还未找到，政府部门也在救援中。当晚9时许，他们一家人在回家的路上，孩子掉进了下水井里。事发地点没有积水，但井口没有盖住。

父亲当时就要下井救孩子，但井口下还有一个圆形的井口，直径太小，孩子掉进圆形的井口内，成年人无法下井，刚好卡在大腿处。父亲便拉着女儿的腿，想着女儿身形小，能把弟弟拉上来，但也够不到，只听见男孩在井里哭，后来“就眼睁睁看着娃被水给冲走了”。

随后家长进村求助，当晚9时21分，村民报警，消防第一时间赶到现场救援，同时上报，随即10余个相关部门均出动救人，对事发地上下游地下排污管道及落水儿童可能存在的区域进行了拉网式反复搜寻。

然而截至昨日下午，已先后出动320名救援人员，在整段下水管道内24小时搜救，已经搜救了三遍，仍未见孩子。

事发地位于村道上一下水井，井口约长65厘米、宽50厘米。目前井盖上的铁板已经用四个螺丝钉固定好，上方停着一辆汽车。据了解，事发时，井口也盖有这块铁板，当时螺丝钉已经松动，四颗螺丝钉三颗已经脱落，一颗将铁板钉在地上，井口部分暴露在外，铁板未完全遮挡，井有一米多深，铁板松动初步怀疑是大车经过碾压所致。

据未央区应急管理局工作人员说，“村道由村上自行管理，存在不完善的地方。不像市政道路，设施、管理都更完善”。该工作人员说，待救援结束后，会对该下水井口进行处理，加上隔离网，避免再有意外发生。