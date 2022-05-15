陈茂波称不必对香港今年经济走势过于悲观

香港特区政府日前将全年净增长预测下调1％至2％，财政司司长陈茂波进一步预测，香港本季失业率将进一步恶化，但他认为不必对今年香港经济走势太过悲观。

陈茂波今天（15日）发表网志称，香港第五波疫情打击今年前几个月的经济表现，香港出口量、私人消费和固定投资表现均欠佳，令香港首季经济增长收缩4％，中断前四季的增长势头。

他说，受疫情影响，预计4月份的经济数据仍然偏弱，经过最近的定期复检，决定将香港全年经济增长的预测下调到1％至2％，意味香港GDP在2021年增长6.3％后，复苏的动力比预期还要疲弱。

陈茂波进一步说，本周将发表的失业率是2至4月份数字，期内仍反映着疫情高峰期的状况，因此预期数字将进一步恶化，但过去一个多月疫情逐步受控，社交距离措施也分阶段放宽，只要疫情持续回稳，失业率可望见底并逐步改善。

陈茂波解释道，疫情对经济造成的打击已大致稳定，因此预计两期的消费券合共可为经济带来1.2个百分点的提振作用，而在包括新一轮保就业计划等支援企业的措施支持下，营商信心也逐步回稳。另外，香港银行体系结余仍充裕，且有充裕的外汇储备，有坚实的能力维持联系汇率制度，一直以来密切监测港元和相关衍生工具市场的情况，也未出现异常活动。

他续称，加息难免会影响到全球资金流向、资产价格甚至经济活动，增添企业及市民的贷款利息负担，但市场也不断在调整预期，逐步消化较快加息的风险，因此只要做好风险管理及应变预案，保持警惕、持盈保泰、随机应变，香港经济即使在复杂多变的环境下亦能稳定前行。

陈茂波强调，只要香港稳住信心，香港经济可望回稳及稍有成长，虽然难以控制外围环境的变化，但只要做好风险管控和自身工作，压力和挑战只会促使香港经济更具弹性和韧性。