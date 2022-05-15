中国降低首次购房者个人贷款利率下限

中国再度调降购房门槛，中国人民银行和银保监会发文宣布将降低首次购房者的商业性个人贷款利率下限。

据中国央行官网消息，中国央行和银保监会今天（15日）发布关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知。

通知明确指出，对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。

通知还称，在全国统一的贷款利率下限基础上，央行和银保监会各派出机构按照“因城施策”的原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。

通知强调，为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，当局将全面落实房地产长效机制，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

中国房地产市场今年一季度不景气。中国央行和国家外汇管理局4月18日联合发布《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，要求金融机构合理确定商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求，并支持房地产开发企业、建筑企业合理融资需求，“不盲目抽贷、断贷、压贷”，促进房地产市场平稳健康发展。