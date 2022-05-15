陈时中柯文哲坦言台湾PCR检测量能已经饱和 确诊人数将失真

台湾疫情指挥中心估计确诊人数高峰将落在下周，卫福部长陈时中今早（15日）紧急召集各县市开会。据悉台北市长柯文哲在会上直言，北部核酸检测（PCR）量能已饱和，确诊人数将失真，陈时中也承认PCR量能确实饱和。

据中时新闻网报道，有知情人士透露，柯文哲在会上直言，北部PCR量能已经饱和，确诊人数将有失真状况，中央必须诚实面对，PCR不能再做为确诊标准，要放宽快筛阳性成判断指标之一。而陈时中对此表示认同，坦言PCR量能确实饱和。

柯文哲也建议，快筛阳性且已经出现症状的高龄或高风险族群，应该让临床医生决定给予药物，避免错失黄金救援时间。

柯文哲批评，之前中央下达医院要开设30％专责病床，但目前许多医院都未达标。

他也建议全台县市开设防疫急门诊，让大部分的轻症患者就医。住院、出院的标准要严格遵守，保留量能，最后则是防疫专责旅馆房间数要够，方便医院已好转者可以下转、或确诊者不能在家照顾的状况。

柯文哲也不满地说，因为确诊数太多现已停止疫调，全部改为确诊者自主回报。他认为接触者的居家隔离管制已经失去意义，因为都是由确诊者自己疫调上传，非疫调专业，再加上中央自主回报系统问题一直无法解决，反造成地方大量的行政人力浪费。

这点获得许多县市首长的附议，包括台中、宜兰及屏东等县市也表示不满。新北市坦言，隔离新制太浪费人力，增加行政人力负担。中央如果没有工作重点，会造成第一线的麻烦。指挥中心则承诺会在24小时内解决相关问题。