港媒：中国研发具垂直发射系统的新核潜艇

商业卫星图像显示，中国解放军正建造更大、推进系统比现役093型核潜艇更先进的新型核潜艇，引发外界猜测解放军将采用具备垂直发射系统的下一代核潜艇。

据香港《南华早报》报道，卫星图像分析公司全资源分析（Allsource Analysis）本月5日发布于推特的卫星图像显示，从4月底至本月初，一艘舰艇出现在辽宁省葫芦岛港造船厂的浮动码头上。

图像显示，这艘新型舰艇是核动力攻击潜艇（SSN），船体更大更长，船尾的推进装置被遮挡，更增添了神秘感。

北京海军专家李杰说，这艘潜舰虽比现役的093型核潜艇大，但仍比1.1万公吨的094型核动力导弹潜舰（SSBN）小。其中093型潜舰能发射陆制的鹰击-18反舰导弹，而升级的094型潜舰则装备了垂直发射、射程超过1万公里，能打击美国大陆的巨浪-3型弹道导弹。

美国五角大楼去年11月提交美国国会的报告说，美国预计2020年代中期，中国解放军将会打造升级的093型潜舰，即093B，以加强中国海军反水面作战能力，要是093或改型装备攻陆巡弋导弹（LACMs），则可以提升秘密的攻陆选项。

但李杰说，在过去的20年里，中国已经在093型潜舰的基础上研发了几个升级版潜舰，可能为垂直发射系统（VLS）设计了更大的船体。舰载VLS是一种先进的系统，用于容纳和发射导弹，以实现更远距和更高精准度的打击，但在水下舰艇搭载VLS则需要更先进的技术，与诸如护卫舰和驱逐舰上的VLS相比有不同的问题需要解决。

北京军事科学“远望智库”研究员周晨明说，如果北京要打造新型潜舰，应该会和排水量超过1万公吨的美国海狼级（Seawolf-class）同等强大，但中国的这艘舰艇似乎更加小。

先前中国媒体报道称，北京已经打造了093龟背改型，船体较高，类似于094型和SSBN以搭载垂发导弹，但澳门军事观察家黄东说，此潜舰龟背设计不良，以致噪音增加，影响了潜舰的秘密打击能力。

但周晨明说，龟背设计只是一种权宜之计，因中国的舰载核反应炉不够强大以推进大型舰艇。他强调，中国有能力打造大型舰艇和各式强大导弹，但到了核动力平台，所有的优点都会面临限制。

他认为，无论是水面舰艇还是潜舰，都应减少排水量，以配合有限的核推进力。因此，葫芦岛港船厂内看似较大的新型潜舰，很可能是测试中国新一代核反应炉，以供未来核动力潜舰与航母等使用的实验平台。

另外，李杰说，中国海军会持续开发更先进的核潜艇，而这是北京为震慑、阻止美军干预两岸统一计划最有力的武器。而他认为，北京官方外泄这款新潜舰的细节，可能就是威慑战略的一部分，在美国向台湾军售更具攻击力的武器给台湾之际，对美军作出警告。