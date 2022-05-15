台湾两岁童重症转四医院均因满床遭拒病逝

台湾基隆一名两岁男童确诊高烧到42.4度，却因卫福部基隆医院院内无儿科加护病房，询问四间医院皆因满床拒收，最终送到台北荣民总医院急救，仍不治身亡。

据中时新闻网报道，事件发生于13日，男童保母确诊冠病后，男童使用居家快筛结果为阳性。家属于5月12日带男童至医院进行检测，结果也为阳性确诊。男童5月13日晚上出现抽搐、发烧症状，体温持续高达42.4度未退，家属赶紧送往基隆医院救治。

基隆医院称，13日晩上9点多小儿感染科医师杨宗彦会诊怀疑病毒性脑炎，给予氧气、输液、退烧药、抗生素、抗抽搐药，第一时间评估其临床状况后，立即建议转院。

基隆市政府说，卫生局13日晚上10点多接到基隆医院求助，立即协助询问最近的基隆长庚医院，但院方认为，男童属重症，院内主要收治轻、中症患者，若要由儿科加护病房收治，建议转送台北医学中心。

随后另外三家医院皆回应满床拒收，最后不断请讬台北荣民总医院才答应。晚上接近凌晨时分，男童再度抽搐，医护人员给予药物剂疗控制。5月14日凌晨1时35分男童终于被送往荣民总医院，到院后医生发现有呼吸不顺症状，立即救治仍不幸身亡。

该事件在网络引起舆情，有网民质疑台湾医院的空床率问题。根据台湾指挥中心昨日公布最新数据显示，病床（专责加上负压病房），全台总床数为1万1848床、空床数是6021床、空床率为50.8%。

