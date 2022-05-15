中纪委网站：知网被查给所有平台敲响警钟

针对知网涉嫌实施垄断行为被立案调查一事，中纪委国家监委网站微信公众号发表评论称，知网被查给所有平台敲响了警钟。

文章称，知网是否存在垄断行为，是否涉嫌行业垄断，是否滥用市场支配地位等，有待实事求是、依法规范调查得出结论。但这一事件本身，已传递多重鲜明信号。

文章称，越是头部平台，越要依法规范经营，积极履行自身社会责任。知网在中文学术文献信息服务和知识服务市场不断开拓，成为中国最具市场影响力的学术文献数字化服务平台。但是倘若店大欺客，利用自身地位施行“霸道”操作，在法律边缘试探，甚至逾越底线，最终只会失去信任、失去市场。

文章写道，对于知网等平台企业来说，在提供便利服务、促进科技进步、繁荣市场经济、参与国际竞争等方面发挥着重要作用，但同时也要注意到，若其搞垄断和不正当竞争行为，则会损害公平正义、妨碍创新创造。知网被查，再次给所有平台都敲响了一记警钟，建构更合理的运营模式，积极承担社会责任，才能走得更远更稳健。

中国国家市场监管总局13日通报，根据前期核查，依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。随后，知网方面回应称，将以此次调查为契机，深刻自省，全面自查，彻底整改，依法合规经营，创新发展模式，承担起中国知识基础设施的社会责任。