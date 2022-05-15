台湾周一或宣布接种三剂疫苗可自主防疫七天

台湾中央流行疫情指挥中心今天（15日）与各地方县市讨论防疫政策调整，指挥中心指挥官陈时中说，目前正研拟完整接种三剂冠病疫苗者可改采“类0+7”，即自主防疫七天或自主管理七天，预计明天公布相关配套。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，陈时中今天在疫情记者会上说，目前确诊病例的密切接触者需要采取“3+4”居家隔离措施，不过部分县长呼吁，密切接触者若已完成三剂疫苗接种，应放宽检疫强度，将资源放在确诊者，兼顾管理效能。

陈时中说，提案的县市也建议打过三剂疫苗的同住亲密接触者，可采取自主防疫七天或自主管理七天，强度不同，大家有不同看法；但据高雄市统计，逾10％居隔者在隔离期间会出现阴性转阳性状况，担忧完全放开接触者隔离，对防疫可能有影响。

他说，今天与会多数县市都认同密切接触者居家隔离制度应该放宽，只有一个县市希望维持现状，放松到何种程度，“我对这两方向都不特别坚持”；打完3剂采取“类0+7”制度，只要可行性高，都会予以尊重，至于是采取七天自主防疫或自主管理，待研拟配套在定案。

目前台湾采取的检疫制度为，确诊个案的接触者应居家隔离“3+4”，即三天居家隔离期满后，再四天自主防疫，自主防疫期间快筛阴性可上班、搭乘大众交通工具及采买生活必需品，外出全程佩戴口罩，禁止餐厅内用。

另外，台湾中央与地方县市也讨论到65岁年长者只要快筛呈阳性，经医师评估就可投药，为现阶段疫情防治的重要手段，以降低重症率和死亡率。陈时中说，在这个议题上，双方已达成共识。

台湾疫情指挥中心今天通报，台湾新增6万8769起冠病确诊病例，其中6万8732起本土病例和37起境外输入病例，另有19人染疫身亡。