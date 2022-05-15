上交所等66家机构倡议：不因短期涨跌过度交易

上海证券交易所等66家机构联名发文倡议，提出坚持长期投资理念，不因短期涨跌而过度交易，努力在全市场营造积极践行价值投资和长期投资的良好氛围。

根据“上交所发布”微信公众号今天（5月15日）消息，上海证券交易所与资产管理机构、高校等66家机构共同发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》，当中正文共10条，从投资理念、机构行为、市场氛围三个维度向投资者和资产管理机构提出“四个坚持”“三个应当”和“三个积极”。

“四个坚持”包括，坚持价值投资理念，重视基本面分析，理性合规交易、坚持长期投资理念，理性看待市场波动，不因短期涨跌而过度交易、坚持拥抱绿色投资和责任投资理念、坚持正确的投资观和业绩观，建立长期考核机制，不片面追求短期业绩或规模排名。

“三个应当”包括，资产管理机构应当自觉遵守投资契约，对标业绩基准，保持风格稳定、资产管理机构应当积极提升投研能力，开发更多适配价值投资和长期投资的产品、资产管理机构应当以客户利益为中心，合理引导投资者申赎行为，提升对价值投资和长期投资的认同感。

“三个积极”包括，积极发挥专业投资者功能，推动完善上市公司治理、积极发挥评价引领示范效应和舆论引导作用，促进全市场投资风格向价值投资和长期投资转变、积极开展投资者教育，引导全市场树立理性的投资观念和合理。

上交所称，未来将持续对资本市场价值投资与长期投资实践情况进行跟踪和评价。