陈时中称台湾已启动新台湾模式防疫

台湾卫福部长、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（15日）说，台湾中央已启动“新台湾模式”防疫战略，采取重点疫调、最小匡列，以轻重分流，居家隔离照护为主。

据台湾《联合报》报道，台湾医学会“2022年春季学术演讲会”今天在中国医药大学举行开幕典礼，副总统赖清德、台湾医学会理事长倪衍玄、中国医药大学暨医疗体系董事长蔡长海应邀以视讯致贺，陈时中也以视讯方式在会中发表专题演讲。

陈时中在专题报告中称，中央防疫战略与时俱进，启动“新台湾模式”防疫，采重点疫调、最小匡列，轻重分流，以居家隔离照护为主，核酸检测/快筛弹性运用，政府采购的快筛试剂，再过一周就可以到位，纾解排队购买人流。他还呼吁台湾人民采取自主应变和健康监测，早日回归正常生活。

赖清德在致辞时说，这波疫情又急又快，疫情指挥中心每天都根据最新的疫情发展情势，滚动调整防疫策略，希望将各方资源的整合运用，调整至最佳模式，并在“重症求清零、轻症有管控”的目标下，让台湾可以在迈向正常生活的最后一里路走得平顺，将疫情对民众健康的危害降到最低。

蔡长海致词时感谢政府领导抗疫，及全体医护人员的辛劳；近两年来，由于冠病疫情，造成全世界巨大的冲击，台湾在政府、各医疗院所及全民的团结合作之下，让世界看见了台湾在公共卫生、医疗照护、创新科技的强大能量，成为国际瞩目的焦点。