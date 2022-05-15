上海93岁老妇“被火化”后竟“复活” 医院致歉解释

上海周浦医院一位出院转回涉老机构的老妇与另一位经抢救无效去世的患者身份信息发生错认，两位均为93岁高龄患者。家属在社交媒体透露，上月底被通知老妇病逝，遗体也被火化，谁知20天后竟收到老人院通知，称老妇已经康复。

综合上海周浦医院官方公众号以及环球网报道，5月12日，有上海市民在社交媒体上表示，其93岁高龄的亲家母之前住东海养老院，在4月感染冠病，被送去周浦医院治疗。

4月22日，周浦医院通知家属，老人因病情恶化去世，已送殡仪馆火化。由于被封控在家，家属无法去医院见老人最后一面，医院方面只提供了火化前灵柩、吊牌和寿衣的照片给家属。家属只能委托养老院处理老人后事，并注销户口。

5月11日晚，养老院突然通知家属，老人没有病亡，已基本康复，并被周浦医院送回了养老院，还拍了老人的视频。这引发家属愤怒。

家属提供的老人遗体吊牌（尸体识别卡）显示，遗体名字、年龄、住址、籍贯等信息均与老人实际信息一致，死亡诊断为急性脑梗和脓毒症，死亡时间为2022年4月22日。

上海周浦医院昨日刊登声明致歉，称针对“过世”老人身份信息有误一事，经调查，情况属实。

声明称，一位出院转回涉老机构的患者与另一位经抢救无效去世的患者身份信息发生错认，两位均为93岁高龄患者。发现相关情况后，医院和该机构分别上门与家属沟通致歉。