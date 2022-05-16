台国安局：美国与中国大陆竞逐未来将更趋激烈

台湾的国安局在研判印太最新情势时认为，中国大陆将利用部分印太国家对疫后经济复苏需求，加大拉拢力度以突破美国的战略围堵；美国则将借双边同盟等安全架构，扩大民主阵营能量，以提升对中国大陆的吓阻能力；未来美国和中国大陆之间的竞逐将更趋激烈。

据台湾《联合报》报道，立法院外交及国防委员会今天（16日）会邀请国安局、外交部首长列席，以“印太最新情势发展与未来动向”为题，进行专案报告。

在印太情势发展现况方面，国安局在报告中指出，美国并没有因俄罗斯与乌克兰的战事降低对印太地区投入，美国除了持续强化与日本、澳大利亚、韩国等盟邦合作，并强调与英国、德国、法国、印度等共同维护印太海域自由开放。

国安局认为，俄乌战事发生迄今，中国大陆扩大在印太外交布局，包括外长王毅访问巴基斯坦、阿富汗、印度、尼泊尔等南亚国家；另邀印度尼西亚、缅甸、泰国、菲律宾等国外长访陆，及与越南、柬埔寨外长通话或视讯；中国大陆国家主席习近平与菲宾律总统杜特尔特通话等，中国大陆也与所罗门群岛签署安全合作协议，扩大在印太地区影响力。

国安局分析，美国借由强化QUAD（四方安全对话机制）、AUKUS（澳英美三边安全伙伴关系）、双边同盟等安全架构，展现维护印太和平稳定决心，持续结合印太盟友及理念相近国家，扩大民主阵营能量，以提升对中国大陆吓阻能力。