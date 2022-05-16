中国多个省市默认关闭国际电话接听功能

中国多个省市默认关闭接听国际及港澳台电话功能，若要开通须另外开通登记。河南移动、河南联通、河南电信发布的公告称，这项举措是为了防范境外电话诈骗。

据上游新闻报道，近日有网友反映收到了来自中国移动浙江的一则短信，短信内容显示，根据上级主管部门要求，为防范境外电话诈骗，保护客户财产安全，浙江移动将默认关闭接听国际及港澳台电话。

中国移动浙江相关负责人回应称，此事属实，公司正通过短信形式分批次通知客户。若用户需要接听国际及港澳台电话，须另外进行登记。

日前，河南移动、河南联通、河南电信也发布公告，自5月7日已将国际及港澳台短信接收功能默认为关闭状态。

公告指出，因境外诈骗短信案件高发，根据河南省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议办公室工作要求，为保护人民群众财产安全，将国际及港澳台短信接收业务办理调整为依用户申请开通。国际及港澳台短信接收功能默认为关闭状态。

对于有国际及港澳台短信接收需求的河南省用户，可携带本人身份证前往当地移动、联通、电信公司自办营业厅或通过发送短信确认免费开通。

据3月22日“工信微报”报道，江西电信、江西移动、江西联通发布联合公告，为严控境外诈骗短信，自3月28日起，江西省内用户国际及港澳台短信接收业务调整为依用户申请开通。

此外，辽宁自2022年1月25日零时起实施关闭国际及港澳台短信接收功能；贵州已于2021年11月27日零时实施；浙江已于2021年8月10日零时起实施。

有报道称，上述几个省份只是试点，未来关闭国际及港澳台短信接收功能或扩大至全中国。

