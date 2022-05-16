黄伟纶成港财政司副司长热门 食卫局等七局长料换人

香港候任特首李家超表明已开始筹组下届政府问责班子，新届港府拟增设政务和财政司两副司长，财政副司长人选呼之欲出，另现有七个政策局局长预料也将换人。

据香港《星岛日报》报道，两个新增副司长人选引人关注，当中财政司副司长热门人选更是呼之欲出。根据行政会议明天讨论的新架构，负责土地房屋的两个政策局——发展局和房屋局都将隶属财政司，并由财政司副司长统筹土地房屋政策。现任发展局局长黄伟纶，既熟悉土地政策，又一直与房屋局合作无间，他被视为出任首位财政司副司长的不二之选。

除司级官员外，目前港府13个政策局在分拆改组成15个政策局的同时，局长亦会出现大换班，以展现新政府新气象。综合各方消息来源，13个政策局中，民政事务局局长目前仍然悬空，香港政界估计民建联副主席张国钧出任机会相当高。另七个政策局极预料将更换局长，当中包括劳福局、食卫局、运房局、创科局、商经局、教育局和环境局，但究竟会否个别局长调位则未可知。香港政治圈近日亦传闻，

前食卫局局长高永文有机会重出江湖，接替陈肇始出任下届政府的食卫局局长，处理抗疫工作以及医疗系统的改革，但接近高永文的人士指出，高永文有心服务社会，若有岗位协助香港抗疫工作，他或会出任，不过再进入政府做问责局长，相信机会不大。

在外界最关注三司司长人选中，本届港府律政司司长郑若骅和财政司司长陈茂波连任机会都相当高。尤其是郑若骅，虽然不断有传言指她有意离开官场，但据闻她已开始构思安排未来一、两年的工作，完全不似有意离场。有港府高层人士直言，郑若骅甚得中央政府信任，与李家超亦合作愉快，只要不是她自己想走，她将是连任最无悬念人选之一。

至于财政司司长陈茂波，外界曾传他会转任政务司司长，有熟悉陈茂波的政界人士透露，的确有人问过陈茂波的意向，但他则宁愿选择继续做财政司司长。政界高人指出，在目前的国际政经局势下，未来五年金融领域将风起云涌，一个稳妥的把舵手将非常重要。陈茂波做了五年财政司司长，对香港整个金融架构非常熟悉，亦有指挥能力，在这个时刻要找一个比他更合适的人，并不容易。

余下最令人关注的至今仍悬空的政务司司长，热门人选包括保安局局长邓炳强、政制及内地事务局局长曾国卫，以及前政制及内地事务局局长兼李家超竞选办副主任谭志源，三人各有擅长又各有短板，邓炳强与李家超合作无间，曾国卫深得中央政府信任，但若要选择与李家超的互补性，文官出身的谭志源又看高一线。究竟最终谁会跑出，至今仍未有定论。