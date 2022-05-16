哈尔滨男子烧伤身亡 调查组发现死者自己点火

中国哈尔滨一名男子本月较早前遭烧死，当地官员展开调查后发现，火是死者自己点燃，男子的母亲在死者临终前更指示死者在叙述事发过程时，称自己遭他人浇汽油。

哈尔滨市调查组昨晚（15日）在“平安哈尔滨”微信公众号通报，曹姓死者的父亲本月7日在哈尔滨某个地点违规占道摆摊提供洗车服务，被当地执法局工作人员发现，曹父的刷车水泵后来被工作人员暂时存放在执法局，父子俩怀疑是绰号“大和子”的张姓男子举报的。大和子同样在此处摆摊刷车，此前曾与曹姓父子发生过矛盾，但在曹父的刷车水泵被执法局工作人员暂存时，大和子并不在现场。

死者在隔天购买了汽油和三个打火机，之后前往烧伤身亡事发地点，与大和子发生争吵，并将汽油泼洒在自己身上及周边，正在刷车的张男妻子上前劝解。死者将张男妻子搂住，并在张男妻子挣脱中，将手中打火机点燃，导致死者和张男妻子两人有不同程度的烧伤。死者后来烧伤身亡。

据中国东方网报道，事件发生后，网上便流传一份报案材料，指大河子7日不让曹父摆摊，更威胁曹父。一辆黑色私家车后来与一辆行政执法车抵达父亲的摊位，将涮车泵装上执法车带走。

报案材料声称，死者得知还没找到谁查扣涮车泵，说可以去找大河子，希望能让大河子帮忙把涮车泵要回来。不过，曹家却在8日接到派出所的电话，指死者在哈尔滨的一家医院抢救。

提供“大河子威胁曹父”信息的曹父女儿，即死者妹妹告诉当地媒体，哥哥的身体大面积烧焦，而她在哥哥遭烧伤后录视频，哥哥在医院里让她录下口述视频。死者在视频中称：“我去找他（大河子）理论，他不听，把我架在那，就不让我干，他儿子将汽油倒在我身上，我想跑跑不了。”

不过，调查组在查阅医院急诊室视频后发现，事发时未在现场的死者母亲对死者说：“他（大河子）儿子浇的，听着没有”，死者点头。曹母也对死者说：“听见没有？他爹把着的你，他儿子往你身上倒，他爹把着你，往你身上浇的汽油，他儿子点的，知道了不”？死者点头“嗯”。死者妹妹后来录制了网传视频，但相关内容与事实不符。大河子的儿子当时并不在事发现场。