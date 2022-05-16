港府拟增设两副司长统筹土地房屋及扶贫青年政策

香港候任特首李家超昨天（15日）透露，已将对架构重组的意见，交给行政长官办公室。据悉，行政会议将于明天（17日）商讨最新的架构重组建议，除将目前13个政策局分拆改组为15个政策局外，还会增设政务司及财政司两个副司长职位，辅助司长统筹两项李家超政纲中的重要政策。

据香港《星岛日报》引述消息透露，财政司副司长将协调财政司辖下的发展局和房屋局，统筹土地房屋政策；政务司副司长则负责统筹青年事务及扶贫政策。

李家超昨天在香港商业电台节目上说，自己已将对政府架构重组方案的意见，交给行政长官办公室，相信大家将融合一个方案提交给行政会议讨论。他重申，原则上倾向由现任特首林郑月娥提议的架构重组方案，至于设立其他岗位，现阶段应由行政会议讨论后才回应，并认为如果可以强化统筹工作，会对第六届香港特区政府施政有利。

被问到会否考虑重设中央政策组，以及会否增设政务司和财政司两位副司长，李家超说，要加强统筹政策分析和厘定的能力，除每个政策局正在做政策分析和厘定，如果有些从非政府角度也是好的，能掌握舆情，但会设置机构去做政策分析和厘定。

至于统筹能力，李家超提到自己做政务司司长时掌管十几个委员会，经常要开会，在主持会议时要有思考和想法，并认为司长要有时间思考不同政策如何下放政策局执行，因此加强统筹能力是好的，但最终架构重组方案交由行会讨论，在行会讨论前，不愿讲太多细节。

《星岛》报道称，本届港府提出的架构重组方案，将目前13个政策局，分拆改组成15个。当中政务司司长辖下有九个政策局，包括公务员事务局、政制及内地事务局、文化体育及旅游局、教育局、环境及生态局、医务卫生局、民政及青年事务局、劳工及福利局，以及保安局；财政司司长辖下则有六个政策局，包括商务及经济发展局、发展局、财经事务及库务局、房屋局、创新科技及工业局、运输及物流局。

据报道，由于政务司司长及财政司司长辖下的政策局众多，据悉，李家超要求增设两个副司长，负责统筹他在政纲中提出的两项重大政策范畴。其中财政司副司长将统筹土地房屋政策，协调发展局和房屋局工作。李家超在政纲中，已提出会设立公营房屋项目行动工作组及土地房屋供应统筹组。消息人士称，这两个组将会由财政司副司长带领，前者要在政府上任百日内，提交初步加快兴建公营房屋的工作建议，目标是把部分单位提早完成，以提升未来五年内的整体公营房屋的落成量；后者则要加快土地审批流程，并制订政策以协助整合及释放私人土地的发展潜力。

至于政务司副司长，消息人士透露，将负责统筹李家超政纲中另一重点，即扶贫及青年事务政策。李家超在政纲中提出四大纲领，第四纲领为同建关爱共融社会，增加青年上流机会，当中包括推出解决跨代贫穷的千人试验计划等关怀安老助弱解困措施，以及制订青年政策和发展蓝图，协力帮助青年向上流。

另外，李家超在政纲中提出要为政策订立KPI，他昨天在商台节目中说，不会所有项目均设立KPI，不希望泛KPI化，只会针对部分事项，藉此了解进度和未能达标的原因。

至于声明项目要设KPI，他说，上任后会设立的公务员紧急动员机制，当发生危机时，按等级在指定小时内召集到指定人数，已是KPI；以及帮助千名劏房初中学生的解决跨代贫穷试验计划，可以设KPI，每年评估学生进步了多少。

此外，香港特首夫人过往均会出任公职，李家超对此说，会让太太自己选择。

过往特首夫人多任亲善公职，由董建华夫人董赵洪娉、曾荫权夫人曾鲍笑薇，再到梁振英夫人梁唐青仪，皆出任不少公职或名誉职位，例如女童军总会会长、香港公益金会长等。不过，2017年首位女特首诞生，林郑月娥丈夫林兆波未出任公职，只陪同太太出席七一回归、十一国庆等庆典活动。