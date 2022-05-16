卫福部：台湾快筛试剂产能7月可提升至1595万剂

台湾卫生福利部指出，目前全台家用快筛试剂每月最大产能约445万剂，7月如有新购置设备陆续到位后，每月产能可提升至1595万剂。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾立法院司法及法制委员会今天（16日）邀请监察院、法务部、卫生福利部、公平交易委员会等首长列席，专题报告冠病快筛试剂的市场价格与政府采购，并备质询。

根据卫福部所提出的书面报告，为因应目前台湾冠病疫情急速升温及各地群聚疫情，各单位家用快筛试剂的防疫需求，卫福部依指挥中心指示，采取建置共同供应契约提供采购管道、建立紧急调度机制因应防疫需求等措施。

报告指出，截至今年4月18日，经卫福部核准因应冠病申请医疗器材专案制造的厂商，为泰博科技股份有限公司等六家厂商，目前每月最大产能约445万剂。

卫福部说，为提升国内家用快筛试剂产能，卫福部与经济部共同协助厂商，取得新厂专案制造许可，以及行政院协调国防部派遣台军人力支援在台厂商生产家用快筛试剂，预计5月最大产能可提升至1290万剂，7月如有新购置设备陆续到位后，每月产能可再提升至1595万剂。

在征用、采购家用快筛试剂方面，自今年4月14日起至7月31日，卫福部征用在台厂商专案制造的家用快筛试剂。另为扩大台湾供应量能，今年4月20日至6月30日及4月28日至6月15日，分别征用国外输入供应量能最大两家厂商所输入的试剂，也紧急采购能于今年5月31日前提供符合紧急授权使用（EUA）之试剂。

为让民众更便利购得家用快筛试剂，以染疫风险较高的台北、新北、基隆和桃园（北北基桃）地区，经济部与卫福部协调家用快筛试剂厂商供应四大超商及四大贩售通路，自今年5月9日起，陆续于统一超商（7-ELEVEN）、全家、莱尔富、OK四大超商，以及屈臣氏、康是美药妆店、全联、美联社等通路，贩售家用快筛试剂，每人限购一剂，价格不高于180元新台币（约8.42新元）。

同时开放输入个人自用之家用快筛试剂，自今年5月11日至6月30日，开放民众可自国外输入个人自用家用快筛试剂，以每人限一次不超过100剂，无须向食药署申请专案核准，可直接由海关放行通关，但民众自行输入的试剂仅供个人防疫使用，不得贩售。

卫福部强调，国际疫情未歇，奥密克戎变异病毒株蔓延全球，将依指挥中心新台湾防疫模式政策推动，滚动调整家用快筛试剂整备策略，提升紧急应变准备量能，并积极提升台产厂商家用快筛试剂的产能，依法征用、采购符合EUA台内外专案制造产品，供应防疫需求及实名制通路。