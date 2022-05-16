疫情封控影响产出消费 中国4月社会消费品零售降11.1%

疫情封锁严重影响中国产出和消费，4月社会消费品零售总额同比下降11.1%，是2020年3月以来最大降幅。

据澎湃新闻报道，中国国务院新闻办今早在新闻发布会上介绍4月份国民经济运行情况，中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说，今年以来，受国际环境更趋复杂严峻和国内疫情冲击明显的超预期影响，经济新的下行压力进一步加大。

他说，中国4月份社会消费品零售总额29483亿元（人民币，下同，约6054亿新元），同比下降11.1%。

据路透社报道，中国城市在3、4月份实施全面或局部封城措施，包括封控商业中心上海，令员工和消费者受困家中，严重影响供应链。中国国家统计局今天公布的数据显示，4月社会消费品零售总额同比下降11.1%，是2020年3月以来最大降幅，降幅明显高于3月的3.5%和分析师预估的6.1%。

付凌晖说，今年1至4月份，中国社会消费品零售总额138142亿元，同比下降0.2%。4月份，城镇消费品零售额25637亿元，同比下降11.3%；乡村消费品零售额3846亿元，下降9.8%。

付凌晖透露，中国4月份规模以上工业增加值同比下降2.9%。从环比看，4月份，规模以上工业增加值比上月下降7.08%。

付凌晖说，中国4月份全国城镇调查失业率为6.1%，比上月上升0.3个百分点。1至4月份，中国固定资产投资（不含农户）153544亿元，同比增长6.8%。其中，民间固定资产投资86872亿元，同比增长5.3%。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）下降0.82%。