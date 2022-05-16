上海6月全面恢复正常秩序 城市交通5月22日有条件恢复

上海下一步防控分为三个阶段，6月1日至中下旬全面恢复正常生产生活秩序。

据央视新闻报道，上海市副市长宗明今天（16日）上午在疫情防控工作新闻发布会上介绍，随着各项防控措施的落地实施，综合专家研判分析，上海下一步防控工作将分为三个阶段。

第一阶段为巩固清零攻坚“十大行动”成果阶段。从现在开始至5月21日，重点是降新增、防反弹，持续减少封控区、管控区人数，防范区有序放开、有限流动、有效管控，全市保持低水平社会活动。

第二阶段为向常态化防控转换阶段。5月22日至5月31日，单日新增感染者数进一步减少，不断缩小封控区和管控区范围直至解封，加快疫情防控向常态化分级分类管理转变。

第三阶段为全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。6月1日至6月中下旬，在严格防范疫情反弹、风险可控的前提下，全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复全市正常生产生活秩序。

宗明也说，上海市下一步主要措施包括进一步加强社会管控、加强医疗救治、强化环境整治与消杀、完善交通组织、逐步复商复市、有序复工复产、稳慎做好复学复课安排等等。

关于社会面管控，推动“三区”管控逐步向常态化分级分类管理过渡，封控区“区域封闭、足不出户、服务上门”，如果封控区七天无新增阳性感染者降为管控区，管控区“人不出小区、严禁聚集”，如果管控区再连续三天无新增阳性感染者降为防范区。防范区“强化社会面管控、严格限制人员聚集”。

关于交通组织，市域交通从今天开始，巡游出租车、私家车可在社会面清零的金山、奉贤等非中心城区和浦东新区相关镇域范围通行，在徐汇、黄浦等中心城区以及拓展区的闵行、宝山区和浦东新区相关街道范围暂凭机动车电子通行证通行，继续提供就医等应急需求的预约用车。

5月22日起，地面公交和轨道交通有条件逐步恢复运营。网约车参照社会车辆通行管理要求。

对外交通，今天（5月16日）开始，铁路逐步增加上海虹桥站、上海站等的到发列车数量，逐步恢复正常运行。后续，航空逐步恢复中国国内航班执飞上海，适时调整国内外航司执飞上海航班的客座率。