中国货币政策兼顾内外平衡 央行连续四个月维持MLF利率不变

中国人民银行连续四个月维持中期借贷便利（MLF）利率不变，显示虽然经济压力增大，但在通货膨胀上行、汇率贬值、外部紧缩的环境下，货币政策选择兼顾内外平衡。

据博社报道，中国央行网站发布的公告显示，今天（16日）进行1000亿元人民币MLF操作，持平本月到期量，利率维持于2.85%。彭博此前对25名经济学家的调查显示，13人预计利率维持不变，12人预料利率将下调。

上周五（13日）公布的中国4月人民币新增贷款和社融数据不及预期的一半，不过4月通胀高于预期、人民币兑美元汇率上周也创下自2020年以来的新低，同时由于美联储收紧货币政策，汇率和资金流出压力制约利率下调空间。

中国国家统计局今天公布的4月工业增加值及社会消费品零售总额显著恶化并低于市场预期，显示中国经济在严格疫情防控影响下，增长动力进一步下行。

中国央行上周在疲弱的信贷数据公布后，称将增强信贷总量增长的稳定性，并提及宏观杠杆率会有所上升。央行并称，将积极主动谋划增量政策工具，支持经济运行在合理区间。

瑞穗银行亚洲首席外汇分析师张建泰受访时说：“由于流动性充裕，中国央行如预期维持MLF利率持稳。中国央行目前重点可能是刺激信贷需求，而非增加货币供应。”

债市对此反应相对平淡。中国10年期国债活跃券收益率今早上行1.25个基点，报2.8275%，同期限期货跌0.1%，报100.53。

考虑到中国央行上月指导利率自律机制成员下调了存款利率，且在一季度的货币政策报告中特意强调存款利率参考10年国债收益率和贷款市场报价利率（LPR），部分市场人士预计，即便MLF利率不变，本周五的LPR仍有可能调降。

中国央行今天公告同时说，周一进行100亿元七天逆回购操作，净回笼100亿元。

上海市常务副市长吴清此前称目标是在5月中旬实现社会面清零，届时将实施有序放开、有限流动，进一步扩大复工复产，有序推动复市复学。若一切顺利，中国经济下行压力有望逐渐迎来拐点。

此外，中国央行周末公告称，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点。央行说调整是为了支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

国盛证券分析师杨业伟认为，考虑到当前房价依然偏弱，依然需要进一步调降利率来提升购房回报。他并认为，这次条转增尚不足以改善基本面，因而经济压力之下这是降息的开始，而非结束。

张建泰说，在存款和抵押贷款利率下调的基础上，他仍看好本周料将下调LPR。