陈日君寄语青年：做个正直、明白公义的人

香港天主教区退休主教陈日君昨天寄语青年，希望他们当个正直、明白公义的人。

据网媒“香港01”报道，香港警方国安处上周拘捕“612人道支援基金”五名信托人，包括天主教香港教区退休主教、年届90岁的陈日君。陈日君昨晚（15日）出席一个网上节目时未提到案件，但分享个人信仰以及经历。他坦承当初没想过当上主教，但庆幸得到教廷信任，并寄语香港青年要当一个正直、懂得公义的人。

陈日君出席慈幼会圣召办公室（中华会省）的“那些年我们回应过的圣召”节目，期间和主持人看旧照片回顾早年在慈幼会的经历、回应圣召、求学、当上神父、回港后从事教育等往事。

他透露，在1996年与汤汉一同获祝圣为主教前，从没想过会当上主教。而且当时香港有一些神父曾向罗马教廷反映，将来除希望中国人做主教外，也希望由教区的神父当主教，但自己不属教区，担心有人会不开心，但征询教廷意见后对方相当信任他，而教区神父亦十分合作、容易相处。

谈起过往数十年工作，陈日君最开心难忘的经历，是上世纪70年代在澳门慈幼中学担任校长、1986年至1989年间在香港仔工业学校任职院长的时间。

他说，当时可以面对面和青年接触，了解他们的想法，尤其在有寄宿服务的慈幼中学期间，因为需要寄宿的青年本身或多或少有家庭的需要，他们透过寄宿建立了家庭精神，“我最怀念就是和青年人打成一片”。

被问及有什么想对青年人说，陈日君说，青年在成长阶段上，需要有人领导和教育，而人类和其他动物不同，成长需要一段漫长的过程，而随着时代进步，要学的东西愈来愈多。“要学的事物太多，（有些人）会忘了该做什么，最重要的是学懂做人，要做个正直的人。”

他认为，人生有许多不同的目标，有人希望当医生、大律师、大老板，但做个最简单平常的人也不要紧，无论生命是短暂还是长寿，要学懂做人的真理，做个心中有公义、爱心的人，才是人生的目的。