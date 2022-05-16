中国卫健委主任：坚定不移贯彻动态清零 提前规划永久性方舱医院等

中国国家卫健委主任马晓伟今天（16日）在署名文章中说，要坚定不移贯彻“动态清零”总方针，坚决巩固疫情防控重大战略成果。他在文中也提出，要提级强化早期防控能力，提前规划准备定点医院、永久性方舱医院等。

中共中央机关杂志《求是》今天刊登中国国家卫生健康委员会党组书记、主任马晓伟的署名文章。文章指出，要坚定不移贯彻“动态清零”总方针，坚决巩固疫情防控重大战略成果。

文章说，据世界卫生组织测算，截至2021年底，全球累计冠病死亡病例约1500万人。作为一个人口众多的发展中国家，中国冠病感染率、死亡率保持全球最低水平，疫情防控取得重大战略成果。

文章指出，实践证明，中国的防疫方针最大限度保护了人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对于经济社会发展的影响，是坚持以人民为中心发展思想的最好诠释，充分体现了党的领导的政治优势和中国特色社会主义制度的显著优势，必须坚定不移地贯彻执行。

文章说，面对百年不遇的冠病疫情，良好的疫情防控是经济社会发展的基础，也是最有利的营商环境。一些地区反映疫情防控影响了经济发展，对此要从全局、大局的角度看问题。现阶段，坚持“动态清零”是综合社会成本最低的抗疫策略，疫情越早得到控制，经济社会发展受到的影响越小。

文章指出，冠病疫情暴发以来，中国率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正。2021年保持经济增长和疫情防控全球领先地位，良好的疫情防控形势提供了重要保障。要心怀“国之大者”，多算大账、整体账、长远账，发现一起、扑灭一起，以更快的速度、更小的代价控制住疫情，牢牢掌握住主动权。

文章说，奥密克戎变异株既不是“天然疫苗”，也不是“大号流感”，必须充分认识到“躺平”“共存”政策必将付出的巨大公共卫生和经济社会代价。中国是人口大国，老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，人均医疗资源数量、医学技术水平与发达国家相比都有一定差距，但近两年人均预期寿命稳步上升，科学有力的疫情防控功不可没。

文章表明，如果不把力量和资源重点放在核酸筛查、隔离等“防”的措施上，势必造成大量的人群感染，将压力都传导到“治”上，威胁有基础性疾病患者、老年人、儿童和孕妇等脆弱人群的健康，出现大量重症和死亡，经济社会平稳发展将受到严重影响。

文章提出，早期防控能力要提级强化。收治隔离能力可再加强，提前规划准备定点医院和亚定点医院、永久性方舱医院、集中隔离点，把防控的人力物质资源备足备齐，确保一旦发生疫情迅速启用。

文章最后指出，当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，要把疫情防控作为当前首要政治任务，作为保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争，进一步加强组织领导，严防死守、决不松懈，确保各项措施真正落实到位。