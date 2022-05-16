叶刘淑仪料任港府架构重组小组主席

正筹组新一届政府领导班子的香港候任特首李家超透露，已把政府架构重组方案交于特首办，行政会议明天（17日）将开会讨论。由于时间紧迫，立法会内务委员会决定先成立架构重组小组委员会，尽早讨论。据闻，架构重组小组委员会将由新民党叶刘淑仪出任。

据网媒“香港01”报道，立法会内务委员会主席李慧琼上周与特首办主任陈国基会面，引述对方指计划5月中提交政府架构重组决议案，随后亦会将相关人事编制及财务建议提交予立法会。港府希望议员考虑先成立小组委员会，以便尽快审议议案，期望方案可在6月底前通过。

根据规定，小组委员会须由不少于三名委员、不多于15名委员组成，包括主席在内，有意加入的议员需于明天下午5时前报名。据了解，建制内部已大致完成协调，行会成员、新民党主席叶刘淑仪已表明希望担任主席，副主席料由经民联主席卢伟国出任，成员包括民建联陈勇、自由党易志明等。

叶刘淑仪受询时说，已向议员表达有意担任小组主席，指自己出任人事编制小组主席多年，熟悉政府架构，新民党亦是最早倡议政府架构重组。她预计，召开一次会议已足够，最多分两节谈，一节谈政策，一节谈职位。

李家超正筹组政府班子，不同党派均推荐人选，其中民建联立法会议员张国钧、葛珮帆盛传会转跑道。有建制派人士预料，坊间热门人选不会加入架构重组小组委员会，避免招人话柄，亦有人笑言加入小组的议员，就不会入“热厨房”（政治官员）；叶刘淑仪则认为，热门人选都是传闻，毋须刻意不加入。

有资深建制议员称，2012年梁振英上任前，亦曾提出政府架构重组方案，当时要“打尖”（插队）向立法会提出优先讨论架构重组议案，最终意外被否决，当时仍是立法会议员的陈茂波盛传加入政府出任副司长，因涉及潜在利益冲突，选择避席不投票。该议员认为，立法会下月表决重组方案时，相关议员要注意政治观感，并非只谈“有权定无权”（有权与否）。

香港立法议员、新思维主席狄志远说，这次政府架构重组时间仓促，目前文件仍是特首林郑月娥今年1月所拟定的旧版本，尚未知道李家超提供意见后有何改动，估计在会议上政府官员亦未必回答到议员的所有关注。

他认为，政府目前的问题不是单纯增加几位官员就可以解决：比如说官员问责程度不足，这是整个管治文化问题，如果改组一下架构、加几个官员就想解决，这想法未免太不切实际了，希望政府可以清楚向议员交代这些问题。