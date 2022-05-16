香港壹传媒涉违租契案 周达权以特赦证人身分出庭作供

香港苹果日报母公司壹传媒集团前创办人黎智英及行政总监黄伟强涉嫌隐瞒科技园公司，容许力高顾问公司使用苹果大楼，违反租契，被控两项欺诈罪。壹传媒前营运总裁周达权本为同案被告，但今天以特赦证人的身份出庭作证。

据星岛日报报道，周达权在庭上说，他收到一份免于起诉书，并须于本案审讯中作证。而法官也警告，无论任何人用什么方式接触或影响周达权，很大机会将付上刑事责任。

周达权在庭上忆述，自己1993年加入壹传媒集团有限公司担任财务总监，先后隶属于财务总裁霍汉基（音译）及丁家裕。他称，力高公司是黎智英的“私人公司”，所有方向由黎智英主导，最高决策人也是黎智英。子公司的海内外投资也都属于黎智英。该公司旗下持有的制衣公司、苹果促销公司等于印刷无关。

该案件中，被告74岁黎智英和59岁黄伟强分别被控1998年4月1日至2015年12月31日期间，和2016年1月1日至前年5月19日期间，隐瞒一处处所的使用用途，导致苹果日报印刷有限公司及/或力高顾问有限公司获得利益，或导致科技园公司蒙受不利或有相当程度的可能性会蒙受不利。

壹传媒去年12月15日，被香港高等法院下令清盘，黎智英等七名公司高层也涉嫌违反《香港国安法》。