台军舰据传发生群聚疫情 多名官兵快筛阳性

台湾海军汾阳军舰据传暴发群聚疫情，多名冠病快筛呈阳性，军舰今早（16日）停靠高雄左营军港进行PCR采检。

据台湾《联合报》报道，台湾海军汾阳军舰传出多名军士官兵确诊冠病，其中一人身体不适，军舰前天紧急靠港，让这名士官上岸就医，所幸仅是单纯身体不舒服，病况与疫情无关，今天上午汾阳舰停靠高雄左营军港，多名官兵自行快筛呈阳性，正等候PCR采检确认结果。

报道称接获投诉，船上有至少一半官兵自行快筛呈阳性，但今天有数十名官兵自行快筛呈阴性，有些人甚至钻漏洞，自行采检时没有完全放入鼻腔，打算藉此蒙混过关，但汾阳舰出港一周，船上空间狭小，说不定疫情已在船上传开，不解为何快筛阴性者还能离营休假。

今早汾阳军舰停靠左营军港，由于多人自行快筛呈阳性，台湾海军紧急协调左营军医院协助筛检，目前船上疫情未明。

台海军舰指部说，舰上防疫均遵守CDC相关规定，离营休假官兵也是确认筛检阴性后，才让他们离营，其余官兵正等候军医院协助采检，相关疫情讯息以中央流行疫情指挥中心公布为主。

至于船上传出染疫上岸就医的士官，台海军舰指部说，该名士官仅是身体不适，约两天前汾阳舰靠港后，安排他上岸就医，病况与疫情无关，这名官兵并未确诊，汾阳舰则继续出港执行任务。

高雄市卫生局说，依权责分工，海军有台军左营医院专责照护，倘若发生外界补给业者登船，有染疫之虞，才会通报卫生局。一般军方出现确诊个案，会汇报法定传染病管理系统，除非有特殊性需求，例如病床调度情事，否则由单位自主健康管理与个人自主健康管理即可，台军左营医院就可以自成体系进行管理。

汾阳军舰为海军济阳级巡防舰，为台湾海军在1990年代初向美国海军租借之诺克斯级巡防舰柯尔克号（USS Kirk）经过后续改良而成，船上搭载官兵约250人。