台湾扩大接种三剂疫苗快筛呈阴免居隔范围

台湾行政院长苏贞昌今天（16日）宣布，将扩大接种三剂疫苗者快筛呈阴性可免居家隔离的措施，从关键设施、医护人员，扩及适用到确诊者的同住家人。

据中时新闻网报道，苏贞昌今早召开扩大防疫会议，针对台湾境内外疫情、居家隔离规范、简化看诊取药程序等议题进行讨论。他说，将让接种三剂疫苗者得免居隔的措施，从关键设施、医护人员，扩及适用到确诊者的同住家人，可让整个社会向正常生活再迈出一步。

台湾中央流行疫情指挥中心今天的报告指出，全球疫情近一周略有回升，各国因检测量缩减而可能有低估病例数的情形，国际传播风险仍大，另邻近多国因放宽防疫措施及假期人流增加，亦有发生疫情回升情形；而台湾境内疫情进入广泛社区流行，病例数快速增加，全台传播风险为高，推估疫情将进入高峰期。

指挥中心说，4月26日缩短隔离天数后，台湾确诊轻症与无症状高于99.7％、死亡率约为万分之三，鉴于这段时间以来，65岁以上长者疫苗覆盖率已高于七成，经评估疫情发展并与县市会议讨论后，对于再松绑现有防疫规范已有共识。

指挥中心说，经评估可将目前关键设施与医护人员已实施的三剂快筛呈阴性免居家隔离措施，扩及适用一般民众，让曾完整接种疫苗（施打三剂疫苗）者，得免进行居家隔离措施。

指挥中心报告指出，自5月5日以来，已在住宿型长照机构发生群聚感染时，实施快筛阳性即开立口服抗病毒药物的作法，施行后颇有成效，也可将之扩及快筛阳性之65岁以上长者，让快筛阳性长者们在实地或远距视讯诊疗后，由医疗单位开立相关药物或口服抗病毒药物，争取用药时效。

苏贞昌说，虽然目前尚不能一步到位，与许多国家一样立刻免除居隔与边境管制，台湾政府将持续整备物资、密切观察各项数据变化，进而即时动态调整相关防疫措施，让整个社会逐渐适应与病毒共存的生活。

苏贞昌指出，为兼顾经济并使民众早日回到正常生活，政府仍持续放宽防疫措施，并力求集中医疗资源照顾中重症与高风险族群，也让接种三剂疫苗者得免居隔的措施，从关键设施、医护人员，扩及适用到确诊者的同住家人。