中国统计局称经济困难是暂时 疫情不影响平稳趋势

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖说，今年有很多的因素超出预期，中国经济运行确实面临困难，但这时短期、暂时的。疫情扰动不会改变中国经济平稳运行趋势。

据澎湃新闻报道，付凌晖在今早（16日）的4月份国民经济运行情况新闻发布会上回答媒体询问，谈及外资研究机构对今年中国生产总值不乐观的情况，发表上述观点。付凌晖指出，中国经济全年发展保持稳定增长还有不少有利条件。

他说，目前疫情防控已经取得阶段性成效，复工复产效果逐步显现。上海9000多家规模以上工业企业中，已经复工企业占比接近50%。从5月以来的情况看，前期受疫情影响较大的货运物流持续恢复，全国发电量等一些实物量指标也在改善。

另外投资稳增长作用将继续发挥，基础设施和制造业投资支撑有力。今年以来，中国专项债发行和使用加快，可用于基础设施投资的财政资金较为充足。一些制造业企业在疫情之下生产经营困难增加，但是各地区各部门落实促进工业经济平稳增长政策，大力推动重大制造业投资项目开工建设，实施大规模增值税留抵退税政策也有利于增强企业发展信心，制造业投资增长仍有支撑。1月至4月份，制造业投资同比增长12.2%，快于全部投资增长。

他也认为，中国消费有望逐步恢复，线上消费和升级类消费仍会成为消费的重要支撑。出口方面，虽然面临一定压力，但是持续增长有利条件仍然较多。

付凌晖也说，中国今年以来宏观调控政策调节力度加大，财政金融支持实体经济不断发力，组合式税费支持政策有效实施，综合使用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，加大对困难行业和重点领域扶持，效果会不断显现。同时，面对经济下行压力，有关方面在抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，将会进一步稳定宏观经济大盘。

他总结，疫情扰动不会改变中国经济平稳运行趋势，也不会改变我国经济韧性足、潜力大、空间广的特点，在各项政策支持下，国民经济将会加快恢复，实现企稳回升。

