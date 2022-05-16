中国拟资金支持国内客运航班度疫情难关

中国将受疫情严重影响的国内民航业给予资金支持，协助航空公司度过疫情难关。

据第一财经网报道，中国民航局对各家国内航司下发通知，计划在今天（16日）下午组织国内航空公司召开视频会议，部署国内客运航班专项支持政策。

会议通知指出，为夯实中国民航安全基础，加快恢复市场信心，帮助民航业尽快度过疫情难关，经报中国国务院批准，财政拟对国内航空运输企业运营国内客运航班予以资金支持，为做好政策落实工作，定于5月16日组织召开政策专题部署会议。

报道引述多家航空公司证实上述消息，但具体的资金支持方式尚待会议上披露。有航空公司称，资金支持政策将对中国国内航班按照每班每飞行小时的具体金额进行支持，不分航司规模大小，不分国有和民营。

多位行业内分析人士分析，这是对当下民航最实实在在的支持，此前对中国民航业的纾困政策主要集中在相关税费减免，此次对国内航班进行资金支持是强所未有的，比应急贷款，税费减免更直接，并且对所有航空公司都适用，按照统一的标准享受资金支持，无疑将对国内民航注入一剂强心剂。

在此之前，中国民航局曾披露，从疫情发生到2022年2月，全行业亏损累计超过2100亿元人民币（下同，约431亿新元），最近几个月仍在亏损。

自2020年以来，中国民航局已出台了多轮助企纾困政策，包括免征航空公司应缴民航发展基金，实施机场，空管，航油价格收费优惠政策，对国际定期客运航班不停航和“客改货”国际航班和改装项目进行资金支持等。

不过，这些纾困政策对于中国民航业来说还是显得杯水车薪。因此在2月，中国14部门再联合发布《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（下称《若干政策》），通过五条民航业纾困措施，10条普惠性纾困措施来进一步为民航纾困。

中国民航业内人士林智杰指出，中国民航进入前所未有的困难时刻，5月旅客恢复率仅为23%，航班资金支持政策能帮助更多航班恢复运行，激发行业触底反弹。

他介绍说，主要有几大关键作用：一、保经济往来，目前很多国内航线一天不足一班，甚至几天才飞一班，恢复航班量后，能够保证国内航班不断线，需要出行的旅客有的飞；二、保运行安全，在每日不足四分之一的航班量情况下，部分机组人员一天只能飞一班，或是几天才能飞一次，可能会“手生”，航班量恢复后对于机组的状态和技能保持，提升安全裕度有很大帮助；三、保民航生存，一季度行业已经亏损350亿元人民币，近期油价和汇率双杀，部分航空公司已经停航，政策支持对民航企业活下来有很大帮助，这样才能帮助企业不裁员，帮助员工稳收入。

多位行业人士和分析师分析，如果是对每一航班的具体飞行小时数进行现金支持，将更加利好南航等国内航班量更多的航空公司，以及春秋航空等飞机利用率高和成本控制更好的航空公司。

根据航班管家发布的2022年第18周民航运行检测与分析，目前民航客运航班量仍处于低位，同比2021年下降73.3%。其中上市航司中，中国南航的航班量最多。

飞机利用率方面，近期排在前列的国内航司包括厦门航空、春秋航空、华夏航空、四川航空、深圳航空。

值得注意的是，在今早举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市副市长宗明通报，在对外交通，今天起，铁路逐步增加上海虹桥站、上海站等的到发列车数量，逐步恢复正常运行。后续航空逐步恢复国内航班执飞上海市，适时调整国内外航司执飞上海市航班的客座率。

上海4月始发的国内客运航班大幅取消，从今天起，吉祥航空和春秋航空已宣布陆续恢复部分上海始发国内客运航班，以上海为主基地的航司航班量和飞机利用率都有望逐步提高。