蔡英文吁台商回归共同壮大台湾经济发展

台湾总统蔡英文呼吁台商返台投资，共同壮大台湾的经济发展。

据台湾总统府官网消息，蔡英文今天（16日）上午在总统府接见亚洲台湾商会联合总会第29届回台访问团时作出以上表述。

她说，台湾政府将持续结合产官学研的能量，协助台商产业升级并开拓国际市场，做台商朋友的后盾；并表明投资台湾三大方案将延长到2024年，预计将带动9000亿元新台币（约420亿新元）的投资，欢迎台商朋友返台投资，一起壮大台湾的经济发展。

蔡英文致词时首先欢迎访团来到总统府，并说感谢大家平时在海外打拼事业，也心系着台湾、关心台湾的发展。像去年9月，台湾正式申请加入CPTPP，总会就串连在日本、越南、新加坡及马来西亚各地的商会，一起呼吁CPTPP会员国支持台湾的加入。

蔡英文认为，未来台湾参与区域经贸、走向国际市场的脚步只会越来越快，她要拜托大家持续在各地发挥影响力，协助台湾获得更多的支持。

她说，过去两年多来，受到国际疫情和政经局势的影响，许多海外的台商朋友，面临产业转型及市场变化的挑战。她在去年及前年参加总会活动的时候，特别请侨委会研议相关措施，协助台商朋友度过疫情的难关。

蔡英文指出，截至今年4月底，台湾的海外信用保证基金，在亚洲地区已经完成300件纾困案，协助台商朋友取得9900多万美元（约1亿3806万新元）的融资贷款。未来政府将持续结合产官学研的能量，无论是产业升级的技术，或是国际市场的开拓，也都会尽力协助大家，做台商朋友的后盾。

蔡英文说，今年1月，台湾政府把投资台湾三大方案延长到2024年，总计新增贷款达4300亿元新台币（约201亿新元 ），预计将带动9000亿元新台币的投资，创造四万个就业机会。“我们欢迎大家一起回来，一起壮大台湾的经济发展。”

蔡英文最后再次感谢与会台商朋友长期对政府各项政策的支持，期盼大家一起继续努力，让台湾在国际上发挥更大的影响力。