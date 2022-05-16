辽宁省政协原副主席薛恒被公诉

去年主动投案的辽宁省政协原党组副书记、副主席薛恒，已被检方提起公诉。

据澎湃新闻报道，中国最高人民检察院称，薛恒涉嫌受贿、利用影响力受贿案，由国家监察委员会调查终结，经最高检指定，由内蒙古自治区巴彦淖尔市人民检察院审查起诉。近日，巴彦淖尔市人民检察院已向巴彦淖尔市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控：薛恒利用职务便利及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、工程承揽、案件处理、职务提拔调整等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

检方还称，薛恒离职后利用其原担任辽宁省副省长、省公安厅党委书记、厅长，辽宁省政协党组副书记、副主席等职权和地位形成的便利条件，为相关人员在变更刑事强制措施方面提供帮助，非法收受他人财物，数额巨大，应以受贿罪、利用影响力受贿罪追究其刑事责任。

中央纪委国家监委官网去年8月发布薛恒落马的消息，并指薛恒是主动投案。

现年66岁的薛恒仕途一直在辽宁，2011年出任辽宁省副省长、省公安厅厅长、党委书记；2016年1月转任辽宁省政协副主席，2018年1月退休。

辽宁省政协自2020年7月以来先后有三名已退休副主席落马，另两人是辽宁省政协原副主席刘国强，以及辽宁省政协原副主席李文喜。其中，李文喜和薛恒曾先后担任辽宁省公安厅厅长。