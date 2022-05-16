台湾华视频繁出错将提检讨报告 文化部料有明确处理

台湾华视新闻台一个月内七次出错，上周五（13日）将前副总统陈建仁职衔误植为美国副总统，国民党立委万美玲今早（16日）在立法院教委会质询文化部如何处理，台湾文化部次长萧宗煌回应说，华视将在25日提出总体检讨改善报告，之后部长李永得在政策上应有较明确的处理。

据台湾《联合报》报道，立法院教委会今天邀请文化部、国家表演艺术中心、劳动部职安署就影视与剧场工作安全应如何落实职业安全卫生相关法规进行专题报告。万美玲质询时指出，华视新闻不到一个月连续出错七次。华视前代总经理陈雅琳日前才在立院备询时承诺许多检讨与改善事项，莫非在她离开后，这些检讨过程和改善承诺也一并带走、不留痕迹？

万美玲询问，台湾文化部和国家传播通讯委员会（NCC）调查小组5月4日到华视查访，有找到原因或结构性问题？萧宗煌说，华视问题主要是人员教育训练不足，虽订标准作业程序（SOP）准则却未落实。

万美玲说，七次错误都是SOP没落实，“我都不忍心听下去。”华视董事长郑自隆日前曾提出是年年亏损、人力不足、无法开出高薪聘资深人才、一人又当两人用等，才会错误不断。询问文化部可以接受这个说法，萧宗煌回应称，错误就是错误，不能推托。

萧宗煌说，待听取完华视总体报告后，部长李永得在政策上应该会有比较明确的处理。