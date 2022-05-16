航班量低迷 中国民航系统警惕技能生疏风险

在航班量持续低迷之际，中国民航系统提出民航业面临的主要安全风险，其中包括航空器和地面保障设施设备长时间低频运行，容易出现飞行、管制、机务等关键岗位人员技能生疏和情景意识欠缺等情况。

据中国民航西南地区管理局网站消息，西藏区局本月10日召开安委会，指出辖区当前主要面临的安全风险。会上还提到，近期复杂天气多发，航空器起降阶段安全风险增高；全国疫情形势严峻复杂，区外疫情通过航空渠道输入风险持续处于高位，外防输入压力较大等。

民航西南地区管理局网站显示，云南监管局当天也召开安全运行形势分析会，提出下阶段面临的主要风险，其中包括，受国际形势和疫情波动双重影响，各民航企业安全运行和生存压力衍生风险凸显；以及停场飞机增多，存在维修计划安排不合理、工作落实不到位风险等。

据澎湃新闻报道，公开资料显示，今年3月，民航西南地区共完成各类飞行140277小时，同比减少43.36%。一季度，西南地区航空企业完成各类飞行492535小时，同比减少14.35%。

报道指出，中国民航系统内近期频频提到技术能力生疏风险。其中，为落实民航局空管局下发的《关于进一步做好管制员培训工作的通知》要求，海南空管分局三亚区管中心本月11日完成“搜寻救援应急演练”等专项模拟机训练，严守技能生疏风险。

中国民航网报道称，“加高难度，加大时长，加深理解”是本次专项训练的一大特点。较以往增加“搜寻救援”环节，每人增加一个小时的训练时长。事先组织教员梳理和修订相关特情处置工作流程，然后详细讲解和桌面推演，最后再上机分角色、按流程演练。

报道还称，飞机的封存和低利用率往往使得故障较以往高发。中国民航网一则报道提到，民航华东地区管理局合格证管理办公室本月11日组织东航技术有限公司相关部门和维修专家召开了飞机技术状态专题讨论会。

合格证管理办公室指出，飞机的封存和低利用率往往使得故障较以往高发，加之当前上海地区疫情防控措施对公司运行效率产生影响，疫情又进一步制约了飞机制造厂家的反馈响应速度，在这些因素的影响下，需要公司各部门进一步紧密协作、压实责任，应对解决突发故障增多和航材调配困难带来的挑战。