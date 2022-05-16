胡锡进：中国正在探寻动态清零“递进版” 京沪不可能反复封控

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进认为，中国不可能让北京上海这样的中心城市“隔三差五反反复复搞封控”，希望大家相信，中国正在探寻动态清零针对奥密克戎的递进版。他认为，在控制疫情和维护经济发展这两方面，中国“鱼和熊掌都要”。

胡锡进昨日（5月15日）在个人微博上谈及围绕四月的经济数据。他说，个别数据出现“腰斩”的情况，令人倍感触目惊心。

不过他表示，这些数据相信中央政府也一定看到了。他认为，当前困难情况下，国家一定会统筹全社会的各种利益，眼下和长远利益，分轻重缓急地进行施策。只要经济而不顾人民生命健康，在中国行不通；只要抗疫而不计经济和其余，也决不会是中国的风格。

胡锡进呼吁：“希望大家相信，中国正在探寻动态清零针对奥密克戎的递进版，在控制疫情和维护经济发展这两方面，国家就是鱼和熊掌都要。”

胡锡进解释，奥密克戎来得凶猛，因此中国当前对控制这波疫情给予了更多侧重。但他的理解是，中国会通过总结这轮抗疫的经验教训，制定下一步长远之策，而那一定是一个平衡的策略。

他直言：“中国怎么可能让北京上海这样的中心城市隔三差五反反复复搞封控，经济不要了，税收断崖下跌就印票子，企业爱倒闭不倒闭，老百姓没收入就喝西北风，我们的国家怎么可能会允许那样的情况发生！”

胡锡进最后表示，新一波疫情三月多才严重起来的，迅速制住具有战略意义，并呼吁大家要有更多耐心和信心。