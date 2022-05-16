马化腾：未来要以长期主义的决心推动社会共创

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾今天（16日）说，他们未来应该要去做那些难而正确的事，以长期主义的决心推动社会共创，创造可持续社会价值。

据21世纪经济网报道，腾讯今天发布《腾讯可持续社会价值报告2021》，马化腾在报告中，分享个人对可持续社会价值的最新思考。

马化腾透露，腾讯去年4月进行了公司第四次战略升级。在这次升级中，腾讯将“推动可持续社会价值创新”作为核心战略，并成立了可持续社会价值事业部（SSV）。基础科学、教育创新、乡村振兴、碳中和、FEW （食物、能源与水）、公众应急、养老科技、数字文化和公益数字化等，都是腾讯要展开探索的领域。

在此背景下，马化腾也在去年底提出了CBS三位一体的发展思路。所谓CBS，分别是指用户（C）、产业（B）和社会（S），这也代表着腾讯服务对象的延伸。

经过一年的社会价值实践，马化腾说，腾讯当下正面临着挑战与发展并存的新阶段。一方面，收入与利润的增速放缓；另一方面，腾讯也认为可借此换档，去创造更高质量的发展——那就是更加聚焦以用户价值、科技创新及社会责任为中心的本源，更加坚守科技向善的愿景。这样的企业，才会在更长时间跨度里持续进化，为国家与时代创造更大价值。

在马化腾看来，对可持续社会价值的投入，就像腾讯投入研发一样重要，表面看是成本，实质是巩固了企业发展的底座。至于如何把CBS三个维度的工作融于一体，腾讯找到了一种通用方法，即共创。

马化腾指出，共创离不开共识，同时也要以共享为支撑。但通过实践，马化腾也意识到，社会共创不是一个容易的过程，“社会领域的议题，往往都急不得，因为它积累了复杂的原因，还常是我们陌生的领域，需要我们摸着石头过河，从试点跑通，然后找到一些模式，在更大范围推广与提升”。

对于未来，马化腾说：“我们应该去做这些难而正确的事，以长期主义的决心推动社会共创，创造可持续社会价值。这是国家与社会对我们的期待，也是我们更好地立于世界的方式”。