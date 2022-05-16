蔡英文：台湾积极贡献国际医疗公卫 不应排除在WHA外

世界卫生大会（WHA）将于本月22日至28日在日内瓦举行，台湾至今尚未收到邀请函。台湾总统蔡英文今天（16日）在面簿发文指出，台湾积极贡献国际医疗公卫，不应该被排除在WHA之外。

蔡英文在面簿写道，这阵子，面对疫情的变化，在大家的团结合作下，台湾进行了各项防疫策略的调整、防疫物资盘整及医疗量能整备。这几年全球面对疫情挑战，也更凸显了，病毒是不分国界，健康防疫也不该有国界。

蔡英文说，世界卫生大会即将展开，感谢友邦以及全球民主伙伴，这段时间以来，纷纷用行动支持台湾的参与，台湾各代表处以及许多海内外的朋友也积极站出来，让世界听到“Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping（台湾可以帮忙，台湾正在帮忙）”，在台湾面对疫情挑战之际，这股力挺浪潮更显温暖。

蔡英文说，自从全球疫情暴发以来，台湾不仅向国际捐赠口罩、医疗器材以及疫苗等人道救援，也和全球伙伴分享经验，共同对抗疫情的挑战。台湾也同样获得许多国家的奥援，撑过防疫的关键时刻。

蔡英文还在面簿分享台湾外交部发布的影片，内容包括台湾医师杜继诚在非洲医疗团服务15年，致力改善当地居民的健康；台湾医疗团队的助产士训练计划，大幅降低当地产妇及新生儿死亡率。

蔡英文说，不论何时，台湾都持续向世界展现，台湾有决心也有能力帮忙，并为国际社会做出重要贡献。相信这就是世界卫生组织“Health for All”（为全民健康）的具体展现。

蔡英文强调，积极贡献国际医疗公卫的台湾，不应该被排除在WHA之外。相反地，台湾的加入，一定能为世界建立更强健的卫生体系，来面对未来各项挑战。“我们会持续努力，为国际社会贡献良善力量，也请大家一起分享这支影片，让台湾的声音被听见。”