中国外交部：美政客盼见的香港美丽风景线已成黄粱一梦

针对美国众议院院长佩洛西日前在《华盛顿邮报》发表署名文章，提及香港回归近25年后，中国政府彻底抛弃有关香港“高度自治”的承诺等涉港言论，中国外交部回应时强调，《香港国安法》实施以来，香港这边风景独好，美国有关政客所希望看到的所谓“香港美丽风景线”已经成为黄粱一梦。

据澎湃新闻报道，美国会众议院议长佩洛西上周五（13日）在《华盛顿邮报》发表署名文章，提及香港回归近25年后，中国政府彻底抛弃有关香港“高度自治”的承诺，并称中国近期拘留香港天主教区退休枢机主教陈日君等人，冒犯宗教自由、政治自由和人权。

赵立坚今天（16日）在例行记者会上说，美国政客有关言论诋毁香港法治，无理攻击中国的治港政策，严重干涉中国内政和司法主权，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

他指出，中国驻美国使馆和外交部驻港公署都已经予以严正批驳，香港特区政府已发表新闻公报，表示香港特区警方拘捕相关人员是依法根据证据采取的执法行动，有关人员涉嫌串谋勾结外国或境外势力，危害国家安全，违反香港国安法第29条。

赵立坚强调，《香港国安法》实施以来，香港这边风景独好，美国有关政客所希望看到的所谓“香港美丽风景线”已经成为黄粱一梦。

他说：“美国目前通货膨胀严重，疫情导致100多万人死亡，枪支暴力案件频发多发，如果美国个别政客有时间有精力，我奉劝他还是先管好自己的事，香港就不劳他操心了。”