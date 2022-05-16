特斯拉召回超过10万辆中国产电动汽车

特斯拉（上海）有限公司召回去年10月19日至今年4月26日期间生产的Model 3、Model Y电动汽车，共计10万7293辆。

根据中国市场监管总局今日（5月16日）发布的消息，特斯拉本次召回范围内的部分车辆，在准备直流快速充电时或在直流快速充电期间，信息娱乐系统的中央处理器可能没有充分冷却，导致中央处理器运行速度减慢及中央触摸显示屏显示迟钝，严重时中央处理器可能重启从而造成显示屏无法显示。

上述故障发生时，倒车影像、风挡（除霜、除雾及雨刮）功能的设置、驾驶档位显示和指示灯等将无法正常使用，极端情况下会增加车辆发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉（上海）有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级新版本软件，升级后的车辆在准备直流快速充电时或在直流快速充电期间，将会缓解中央处理器温度的上升，以防止其运行速度减慢或重启的情况发生。

对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，特斯拉（上海）有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级软件，以消除安全隐患。

公告提醒，车辆召回实施前，用户在准备快速充电时应谨慎驾驶车辆。在收到召回软件更新通知后，用户应尽快升级车辆软件。特斯拉（上海）有限公司将以有效方式通知相关车主，特斯拉服务中心也将主动联系相关车主，安排召回事宜。