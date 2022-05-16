中国应急部：加大对农村地区支持力度 坚决防止因灾返贫

中国应急管理部今天（16日）回应如何加强农村地区救灾救助工作提问时说，将加大对农村地区的支持力度，坚决防止因灾致贫返贫。

据澎湃新闻报道，针对如何加强农村地区救灾救助工作的提问。中国应急管理部救灾司副司长来红州今天在新闻发布会上说，应急管理部会立足部门工作职责，加大对农村地区特别是脱贫地区的倾斜支持力度，督促指导各项救灾救助政策落实，坚决防止因灾致贫返贫。

来红州介绍，针对高寒地区、边疆少数民族地区等发生的重特大自然灾害，应急部会按照预案有关规定酌情调整国家救灾应急响应启动标准，及时派出工作组深入灾区，协助指导地方做好救灾救助工作。

她指出，应急部还会加大款物支持。针对巩固拓展脱贫攻坚成果任务较重的受灾省份，应急部会及时同有关部门落实中央救灾款物支持措施。该部去年向120个脱贫摘帽县安排中央救灾资金5亿元人民币（下同，约1亿新元），向25个脱贫摘帽县调拨中央救灾物资五万余件，支持地方做好受灾群众基本生活保障工作。

此外，来红州说，在安排中央冬春救灾资金时，应急部会向“三区三州”等原深度贫困地区所在省份倾斜，去年共向535个脱贫摘帽县安排资金18亿7000万元，向176个脱贫摘帽县调拨御寒保暖类中央救灾物资九万件，帮助受灾群众安全温暖过冬。

与此同时，应急部也积极协调推动落实基层备灾能力建设资金，向293个脱贫摘帽县安排9亿5800万元资金，购置救灾物资387万5000件，增强灾害应对和物资保障能力。