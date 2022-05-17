南航从机队扩张计划中剔除波音737Max

由于交付方面的不确定性，波音公司最大的中国客户中国南方航空已经从其机队计划中剔除了100多架737 Max飞机。

据彭博社报道，南方航空董事长马须伦上周在一个投资者会议上宣布，该公司截至2024年的机队交付计划将排除波音的这个更新版最畅销机型。南航预计在此期间将接收78架飞机，低于3月预测的181架。

南航的一位投资者关系代表周五称，排除737 Max是由于“交付的不确定性”，但没有提供进一步的细节。

彭博社的报道指，此举对南航而言是一个重大逆转。该公司曾经计划迅速扩大737 Max机队，在3月的年报中表示今年将接收39架，到2024年总计接收103架。此事向波音公司提醒了一个关键市场的不确定性。该公司有300多架Max飞机已经制造完成，但因为全球停飞而无法交付。

记者向波音寻求置评，波音建议询问南航。

中国几家国有航空公司均未透露737 Max获准复飞之后是否以及何时恢复接收新飞机。在在印尼和埃塞俄比亚发生两起空难造成346人死亡之后，中国在2019年3月率先停飞了波音737 Max。

波音首席财务官Brian West说，在今年早些时候疫情复燃打击中国的航空运输之前，Max飞机接近恢复商业运营。

“当地团队、中国客户和中国监管机构取得了很大进展。他们紧锣密鼓，符合了所有条件，但随后爆发了疫情，带来各种限制和封锁，”West在5月11日的高盛会议上说。该公司预计等到中国局势恢复正常，会重启中断的进程，最终也会开始接收交付。

南航在2019年曾预测，到今年将运营523架波音窄体飞机，其中大部分是Max飞机。根据其最新年报，截至2021年底，这家中国最大的航空公司拥有399架波音窄体飞机，此外还有334架空中客车A320系列窄体飞机。

这家总部位于广州的航空公司及其8家子公司2021年客运量9850万人次，截至12月31日运营878架民用飞机。