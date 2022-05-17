中办：离退休党员干部不得妄议中央

中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，要求离退休干部党员严守纪律规矩，不得妄议党中央大政方针，不得传播政治性的负面言论。

据新华社报道，中办15日印发《意见》，通知要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。中共中央组织部负责人就《意见》相关问题，回答记者提问。

中组部负责人说，《意见》提出了“强化政治引领，确保离退休干部党员继续听党话、跟党走”，引导离退休干部党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致。

《意见》提出，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，要求离退休干部党员在大是大非面前旗帜鲜明、立场坚定，对党忠诚、听党指挥、为党尽责，做风清气正的良好政治生态的维护者。要求担任过领导职务的离退休干部党员积极发挥好表率作用。

在严明纪律规矩方面，《意见》提出，离退休干部党员特别是担任过领导职务的干部党员要严守有关纪律规矩，不得妄议党中央大政方针，不得传播政治性的负面言论，不得参与非法社会组织活动，不得利用原职权或职务影响为自己和他人谋取利益。

《意见》还提出，坚持并完善谈心谈话制度，离退休干部党组织负责人要善于利用重要节点主动与党员谈心谈话，及时了解思想状况，做好经常性思想政治工作。