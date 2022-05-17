中韩外长会晤 韩国希望两国合力稳控半岛局势

中国国务委员兼外长王毅昨天同韩国新任外长朴振视频会晤时提出中韩关系“四个加强”，包括加强沟通协调、互利合作、人文交流以及国际合作。这是朴振上任后首次同王毅会晤。朴振说，希望韩中合力稳控韩半岛局势，并呼吁中国在促使朝鲜克制挑衅方面发挥建设性作用。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅在会晤时说，中韩是搬不走的永久近邻，也是分不开的合作伙伴。中方始终从战略和全局角度看待韩国和中韩关系。建交30年来，两国关系历经风雨，实现跨越式发展，造福了两国人民，也促进了地区稳定繁荣，韩国历届政府和各党派都为此做出了努力，其中的经验值得珍惜弘扬。

王毅指出，一是坚持相互尊重。中韩始终相互尊重各自发展道路、尊重各自核心利益、尊重各自文化传统习俗。作为一衣带水的邻邦，相互尊重是邻国相处之道。二是坚持合作共赢。30年来中韩贸易额增长了50多倍，相互投资突破千亿美元，双方通过平等互利的务实合作实现了共同发展繁荣。三是坚持维护和平。在各方努力下，朝鲜半岛总体上保持和平，为两国以及地区发展提供了必要环境。四是坚持开放包容。30年前，两国正是摆脱了冷战桎梏，才开启了合作新篇章。今天继续保持地区开放包容，防范新冷战风险，反对阵营对抗，关乎中韩两国的根本利益。

王毅引用韩国俗语说，“君子大道行”，韩国新任总统尹锡悦希望双方基于相互尊重与合作精神，开辟韩中关系新时代，中方对此表示欢迎。站在新的起点上，双方要把握正确方向，开创中韩关系更大发展的新30年。

王毅提出下步中韩关系的“四个加强”。一是要加强沟通协调，夯实互信根基。充分发挥元首外交的引领作用，用好各层级对话机制，保持顺畅、高质量的政治外交沟通，增进理解、推动合作、管控分歧。

二是要加强互利合作，携手发展振兴。中国庞大市场将为韩国长远发展提供源源不断动力。双方在数字经济、人工智能、新能源等领域各有优势，可合作实现“1＋1大于2”的积极效应。要从各自和共同利益出发，反对搞“脱钩”“断链”的消极倾向，维护全球产业链供应链稳定畅通。

三是要加强人文交流，促进民心相通。以建交30周年和“中韩文化交流年”为契机，开展丰富多彩的人文交流，对外发出积极信息，引导两国民众特别是青年人增进友好、减少误解。

四是要加强国际合作，维护地区稳定。中方乐见韩国为促进世界和平繁荣发挥更多建设性作用，愿同韩方一道维护两国、亚洲及新兴市场国家的共同利益，为动荡变化的时代注入稳定性、确定性。



另据韩联社报道，朴振在会上说，朝鲜增强核导能力不仅加剧韩半岛乃至区域内的紧张局势，也不符合韩中两国的利益，希望韩中合力稳控韩半岛局势。朴振还呼吁中方在促使朝鲜克制挑衅方面发挥建设性作用。

此外，双方对朝鲜境内冠病疫情扩散的情况表示忧虑。双方商定将就为朝鲜居民提供人道主义援助等事宜继续进行交流与沟通。

朴振向中方介绍韩方的外交基调称，韩政府以“维护自由、和平、繁荣的全球枢纽国家”为发展愿景，将基于区域内共同价值和利益开展外交。他说，韩方将致力于成为全球枢纽国家，希望中方作为负责任的国家发挥积极作用。