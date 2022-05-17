河北磁县防疫拒春耕？官方回应称已帮忙解决

中国河北省一农民在人民网“领导留言板”提出，眼下正是小麦灌浆的管理期，以及春玉米的播种期，希望办理通行证下地务农。但县委办公室回复说，因疫情全县须保持静默状态，无法办理，引发舆论热议。磁县昨天再度就此回应，春耕春管工作已有镇政府和村委会帮忙解决。

根据人民网和《北京青年报》旗下微信公号“政知君”报道，前述农民上周六在“领导留言板”上写道，“我是住在磁县鸿翔家园的一位家庭农场主，我在岳城村承包着一百多亩地，现正值小麦灌浆的管理期也是春玉米的播种期，我想问一下咱县是否可以给办理通行证。”

5月15日，河北省邯郸市磁县县委办公室社情民意办给予了回复，称“目前我县正处在疫情防控的关键时刻，按照疫情防控要求，全县全域必须保持静默状态，民众必须做到足不出户。目前还不能办理通行证。”

回复还提到，“保持静默、足不出户就是为了尽最大努力、尽快将病毒传播链斩断，就是为了尽快将病毒扑灭，尽快恢复正常生产生活。”

中国农业农村局的相关工作人员受询时说，关于农民要下地的问题，目前没有统一的政策，他建议农民去咨询具体的小区和村委会。工作人员还说，如果遇到不放行的问题，可以看一下村里是否有邻居或村委会可以帮忙。

不过，上述留言引起外界争议后，给县委书记留言的农民在“领导留言板”上昨天说，“我的春耕春管工作已由镇政府和村委会帮忙解决”。

据了解，河北省没有高风险等级地区，中风险等级地区有两个，分别位于唐山市和承德市。

根据河北省卫健委官网数据，5月以来，邯郸市共新增无症状感染者五例。5月9日，仍是低风险地区的磁县发布通知，决定从当日起对全县实行封控管理，开展预防性全员核酸检测工作，封控范围为磁县全域。

封控期间，全县保持静默状态，做到外不进、里不出、内不动。所有人员在工作人员组织引导下有序开展核酸采样，其他时间全域人员保持居家不流动，足不出户。

值得一提的是，磁县县政府上周三（11日）召开会议提到，要切实做好春播春管农业生产工作，要求各乡镇、各有关单位要加强组织领导，强化责任担当，抓好政策落实，调动农民种粮积极性，抓紧抓实春耕春播，把握时间节点，加强田间管理，保障农资备供，强化机耕服务，为夏粮稳产增收打下坚实基础。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进昨天针对此事在个人微博发表评论说，当前防疫事大，但是春耕春管同样耽搁不得，哪个地方出现农民需要去田间工作但下不了地的情况，肯定是简单粗暴推行“一刀切”防控的结果。

胡锡进还说，因过度防疫处理干部需要很谨慎，但如果出现了谁都看得懂的毫无道理的“一刀切”，也没有人承担责任，在抗疫中绝大多数下台的都是执行措施不够严的干部，用粗暴过度防疫对上级交差的人则基本都是安全的，那么一些基层干部就会错误地理解当前工作的价值取向，以为只要把抗疫抓好，其他事都可以无底线牺牲。

胡锡进强调，抗疫是非常复杂和艰巨的任务，它要求各地的干部真正承担起责任，围绕国家的抗疫大局和保护经济及民生竭尽全力。就是要做到既要又要，不能为了一头而不顾其余。

此外，第一财经昨天发表评论文章说，人误地一时，地误人一季，类似该县不许农民下地的情况在多处屡见不鲜。这些地方的决策者们已经忘了，“三农”问题是关系国计民生的根本性问题，是关系到口粮的问题。由此不免产生疑问：下令采取这些极端措施的人是否吃“人粮食儿”。

文章说，近期的疫情公报显示，该县是低风险地区。但就是在低风险地区，防控措施依然十分严格，甚至层层加码、变本加厉。一些农民申请“下地证”而不得，就是一些地方“毫无大局观、不以民生为重”的懒政体现。

文章还说，虽然国家层面上多次强调要疫情防控和经济发展两不误，但很多地方在执行方面仍然存在偏差，做不到总体上的平衡。其中重要的因素是官本位，而不是民本位。不让农民下地就是具体体现之一，这种简单粗暴的懒政行为，会给国家总体安全带来影响，对此，不可不慎重，不可不纠正，毕竟，“我们都是吃人粮食的”。