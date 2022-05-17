美教堂枪击案嫌凶因仇恨台湾人而干案

美国执法和检察官员称，前天（15日）的加利福尼亚州教堂枪击案嫌凶是一名移民到美国的华裔男子，因仇恨台湾人而干案。

综合香港《南华早报》、美国《新闻周刊》和《世界日报》报道，加州奥兰治县地方检察官斯皮策（Todd Spitzer）昨天说，68岁的嫌犯周文伟（David Wenwei Chou）对台湾和台湾人有偏见。奥兰治县警长巴恩斯（Don Barnes）指枪击案是一起出于政治动机的仇恨事件，并说嫌犯在他的车上留下纸条，内容与他仇恨台湾人有关。

美国媒体报道称嫌犯是中国大陆人，但台湾驻洛杉矶办事处长黄敏境今天（17日）告诉台湾中央社，嫌犯应该是1953年在台出生，之后移民到美国。

台湾媒体报道，经驻洛杉矶办事处调查，周文伟1953年在台湾出生。报道称，大约50年前，台湾人持有护照上的出生地，英文为“Repubilc of China”，当时申请到美国的移民在官方文件的出生地多写“中国”（China），嫌犯可能在申请美国护照的文件上写“中国”为出生地，而让美国方面有此认定。

嫌凶目前是美国公民，是拉斯维加斯居民，他的妻子目前在台湾居住，嫌犯据报年轻时也曾在台湾生活，所以一些网民怀疑他是台湾人。

《世界日报》也引述消息人士报道，嫌犯是台湾赴美的外省第二代，拉斯维加斯的各种华人活动都会见到他，曾经教过调酒，喜欢被称为周教授，个性比较偏激。

美国新闻网站“新闻速递”2019年4月曾报道，周文伟是反独促统团体“美国拉斯维加斯中国和平统一促进会”理事。

嫌凶已被警方逮捕，并面对一项谋杀和五项意图谋杀控状。

这起枪击案发生在加州南部奥兰治县拉古纳伍兹（Laguna Woods）的日内瓦长老会教堂（Geneva Presbyterian Church），事发时教堂内有大约30至40人，枪击案导致一名52岁男子死亡，五人受枪伤。早前的报道称，死者的年龄为40多岁。

伤者全为华裔，包括一名86岁老妇，以及四名年龄介于66岁至92岁的老翁。地方官员公布，两名伤者的情况良好，另有两人的情况稳定，但无法确定第五名伤者的状况。

死者郑达志（John Cheng）是一名华裔医生，在试图制伏枪手时遭中弹身亡。当地官员说，一名牧师之后用椅子打嫌犯头部，其他信徒则用电线将他绑起来。

另据美国新闻网站LAist报道，嫌犯据报前天从拉斯维加斯前往奥兰治县，干案前出席在教堂举行的午餐会，并用链子锁住教堂大门，之后朝信徒们开枪。他也尝试使用强力胶，使锁头无法正常操作。

调查人员在犯案现场找到的两支半自动手枪，都是嫌犯以合法途径购买的。调查人员也在教堂里发现几个袋子，里面装有四个类似燃烧弹的燃烧装置和弹药。

一旦罪名成立，嫌犯可能面对的最高刑罚为死刑，或是终身监禁，不得假释。调查人员正展开涉及仇恨罪行的调查工作。