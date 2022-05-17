杭州三孩家庭增加一个购房名额

浙江省杭州市下发通知，符合条件的三孩家庭，限购住房套数增加一套。

据杭州住保房管官方微博，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室今天（17日）发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，从优化二手住房交易政策、完善税收调节、更好满足三孩家庭购房需求等方面进一步完善房地产市场调控。

《通知》明确，优化二手住房交易政策。在杭州市限购范围内购买二手住房的，对落户本市未满5年的户籍家庭取消原“在购房之日前2年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保满24个月”的规定；对非本市户籍家庭，将原“在购房之日前4年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保或个人所得税满48个月”的规定调整为“在购房之日前1年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保或个人所得税满12个月”。

《通知》明确，进一步完善税收调节政策。对本市限购范围内，个人转让家庭唯一住房的，增值税征免年限由5年调整到2年。个人转让非家庭唯一住房的，增值税征免年限仍为5年。

《通知》还明确，将更好满足三孩家庭购房需求。一是符合条件的三孩家庭，在本市限购范围内限购的住房套数增加一套；二是符合条件的三孩家庭在报名参加新建商品住房公开摇号销售时，参照“无房家庭”优先摇号。